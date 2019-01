Tentato omicidio in un bar di Milano: ferito da colpi di fucile, è gravissimo

Sparatoria a Baggio nella serata di lunedì 14 gennaio. Un uomo è rimasto ferito in modo grave ed è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove i medici lottano per salvargli la vita.

E' successo in via Quinto Romano all'altezza del civico 56, intorno alle dieci meno venti di sera. La vittima è un italiano di 30 anni. Secondo le prime informazioni raccolte, era all'interno di un bar, seduto in prossimità del bancone, quando un uomo ha sparato un colpo di fucile al suo indirizzo, per poi scappare senza, apparentemente, lasciare tracce.

Il 30enne è stato colpito all'interno della coscia destra, ma c'è il sospetto che il proiettile abbia intaccato anche il femore. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118: i sanitari, come detto, hanno trasportato l'uomo al Niguarda. In via Quinto Romano anche la polizia e i carabinieri con diverse pattuglie per l'avvio delle indagini.