"Colpi di pistola in via Tortona": scatta l'allerta a Milano, ma era un falso allarme. Video

Due telefonate in rapidissima successione. Due residenti della zona e la stessa segnalazione: "Abbiamo sentito esplodere dei colpi d'arma da fuoco". Quindi, la macchina dei controlli che si mette in moto e, alla fine, il sospiro di sollievo.

Pomeriggio movimentato quello di venerdì in via Tortona a Milano, dove - verso le 16 - è scattato l'allarme per una presunta sparatoria. A far partire l'allerta sono state due telefonate ricevute dai carabinieri da due cittadini, che hanno raccontato di aver sentito distintamente dei colpi di pistola.

Video | L'intervento dei carabinieri in via Tortona

A quel punto, i militari sono intervenuti sul posto con gli uomini del Radiomobile, che - con casco, scudo e giubbotto antiproiettile - hanno passato al setaccio i tre condomini al civico 76, dove erano stati segnalati i "botti".

I carabinieri hanno controllato tutti gli appartamenti e gli spazi comuni, ma non hanno trovato né armi, né bossoli. Verso le 17.30, l'allarme è rientrato.

È possibile - questa l'ipotesi più plausibile - che i residenti abbiano confuso dei petardi con dei colpi di pistola.