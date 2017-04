Sparatoria in viale Monza a Milano: poliziotti feriscono un uomo con due coltelli in mano

Sparatoria in viale Monza a Milano nella mattinata di sabato 8 aprile. Un uomo in evidente stato di alterazione con due coltelli in mano è stato raggiunto alle gambe da quattro proiettili esplosi dagli agenti della Questura di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 7.30 del mattino quando l'uomo ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti del 113 che hanno trovato l'uomo con due coltelli in mano. I poliziotti hanno prima cercato di fermarlo utilizzando lo spray al peperoncino, poi hanno usato i manganelli. Durante la colluttazione le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare una delle due lame, ma poi l'uomo è scappato.

Per fermarlo i poliziotti hanno esploso quattro colpi di pistola che lo hanno raggiunto alle gambe. L'uomo — secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza — è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Secondo le prime informazioni l'uomo non aveva documenti con sé e non è stato possibile identificarlo. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.