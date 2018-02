Sparatoria nel cuore della notte a Legnano, uomo di 44 anni ferito alla gamba: s'indaga

Ha impugnato la pistola, poi ha mirato dritto davanti a sé e ha fatto fuoco. Un solo colpo. E il proiettile si è conficcato nella coscia sinistra della vittima, un uomo di 44 anni. Sparatoria nella notte tra venerdì e sabato 17 febbraio in via Cimarosa a Legnano, hinterland Nord-Ovest di Milano.

Tutto è successo poco prima delle 2.30 del mattino fuori da un bar di via San Bernardino. A sparare, secondo quanto trapelato, sarebbe stato un marocchino 30enne, già noto alla giustizia, che dopo aver fatto fuoco sarebbe scomparso nel nulla, ma i carabinieri della compagnia di Legnano stanno indagando per assicurarlo alla giustizia. La vittima, un meccanico che vive e lavora in città, invece è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono stabili.

Non è ancora chiaro il motivo della gambizzazione, ma sembra che alla base del gesto violento ci sia un movente economico. Prima della sparatoria, sempre fuori dal bar — hanno fatto sapere i militari dell'Arma —, ci sarebbe stato un litigio tra il fratello della vittima e lo sparatore. Quest'ultimo si sarebbe allontanato proprio per prendere la pistola, ma quando è tornato in via Cimarosa non ha trovato il rivale ma il 44enne suo fratello. Quindi lo ha aggredito prima verbalmente, poi fisicamente. Infine ha fatto fuoco.