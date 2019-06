Impugna la pistola e spara contro un autobus Atm della linea 76: attimi di terrore a Milano

Ha impugnato la pistola e ha fatto fuoco. Una decina di colpi, fortunatamente a salve. Tutti dritti verso un autobus della linea 76 di Atm. Attimi di follia nella serata di venerdì 28 giugno in via Quinto Romano a Milano (zona Baggio). E per il momento l'autore del gesto, sembra un uomo, è riuscito a far perdere le sue tracce, ma sul caso stanno indagando i carabinieri. Gli investigatori escludono qualsiasi tipo di collegamento con un atto di natura terroristica, l'ipotesi più probabile è che il gesto sia stato compiuto da uno squilibrato che abita lì vicino.

Milano, uomo spara contro un autobus

Tutto è accaduto intorno alle 19.30 nei pressi del civico 66. L'uomo — a bordo strada, secondo la ricostruzione dei carabinieri — in pochi attimi ha aperto il fuoco e sparato diversi colpi verso il bus terrorizzando autista e passeggeri della linea 76. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile della stazione compente e della compagnia Magenta.

I carabinieri hanno battuto palmo a palmo la zona, ma non hanno trovato nessuno: chi ha aperto il fuoco è sparito facendo perdere le proprie tracce pochi attimi dopo.

Gli investigatori non hanno trovato nessun foro sull'autobus: non è chiaro se la pistola fosse una scacciacani o fosse stata caricata con proiettili a salve. Per il momento non è chiara la causa del gesto. Sul caso sono in corso indagini.