Biassono, spari e paura in piazza: sette colpi di pistola contro lo showroom di un'azienda

Raid nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Biassono, in Brianza. A mezzanotte, un uomo si è infatti presentato in piazza Italia e ha esploso sette colpi di pistola contro le vetrate di uno showroom di proprietà di una società edile.

I colpi sono andati a segno e hanno danneggiato l'ingresso dei locali. A dare l'allarme sono stati i residenti, spaventati dai colpi di arma da fuoco.

I carabinieri, subito intervenuti sul posto, hanno trovato due bossoli e parti di olgiva, che sono subito stati repertati. Ad aprire il fuoco - stando ai primissimi rilievi - sarebbe stato un uomo, poi scappato a piedi, che indossava un cappellino e una sciarpa per coprirsi il volto.

I titolari dell'azienda sono stati ascoltati dai militari per verificare eventuali minacce ricevute negli ultimi tempi.