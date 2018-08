Milano, paura in strada nel quartiere Olmi: schianto e "spari" nell'accampamento rom

Una serie di sgommate e accelerate. Qualche colpo di arma da fuoco, almeno così sembra. E alcuni controlli per ora senza risultati.

Serata di tensione quella di domenica nel quartiere degli Olmi di Milano, che da tempo fa i conti con un mini accampamento abusivo di camper e roulotte di famiglie rom. Verso le 20, stando a quanto raccontato dai residenti di zona, alcuni giovani avrebbero improvvisato una "gara" di testacoda con le auto andata avanti fino a quando una delle macchine non ha centrato un caravan parcheggiato.

A quel punto, ne sarebbe nata una lite durante la quale sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola. Nelle loro chiamate al 112, infatti, i residenti hanno raccontato di un incidente e di una successiva sparatoria.

Al loro arrivo in via degli Ulivi, gli agenti della polizia locale hanno effettivamente visto un camper danneggiato e fermo per metà su un marciapiede, ma non hanno trovato alcuna traccia della possibile sparatoria: non è escluso, infatti, che dei colpi siano stati esplosi davvero, ma probabilmente con una scacciacani. Pochi minuti dopo, in ausilio dei ghisa sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile, che hanno controllato i camper fermi in via Bagarotti: anche da lì, però, non sono per ora emersi elementi utili.

"La gente non ne può più dell'accampamento - il commento dell'assessore al municipio 7, la leghista Tiziana Vecchio -. E con questo abbiamo scoperto che sono pure armati".