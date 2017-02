Spari dal cortile condominiale in via Giambellino. Indagano i carabinieri

Colpi di pistola all'interno del cortile condominiale di via Giambellino 146, nella serata del 12 febbraio.

I colpi (tre in tutto) sono stati esplosi intorno alle 23, senza ferire nessuno. Così come nessuno, sul momento, ha telefonato alle forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. Uno dei colpi ha infranto (ma senza distruggerla) una vetrata posizionata sopra l'ingresso di una delle scale del complesso di alloggi popolari.

E' proprio vedendo questa rottura che la portinaia dello stabile, nella mattinata del 13 febbraio, ha deciso di telefonare al numero di emergenza 112.

I carabinieri della compagnia di Porta Magenta si sono recati sul posto per i rilievi scientifici (da cui hanno capito il numero di colpi esplosi e le direzioni) e indagano sull'episodio.