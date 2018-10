Sparò alla moglie ferendola gravemente: si costituisce dopo la fuga

Si è consegnato alla giustizia Salvatore D'Apolito, il cinquantenne di origine foggiana che lo scorso 27 ottobre sparò alla ex moglie a Negrone di Scanzorosciate, un centro della Bergamasca. Dopo aver colpito la 53enne Flora Agazzi con sei colpi di pistola, ferendola gravemente, D'Apolito era fuggito a bordo della sua Vespa bianca. Come reso noto dalla redazione della trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto', il 5 ottobre l'uomo si è costituito, accompagnato dal suo legale, Stefano Sorrentino. Restano gravi ma stazionarie le condizioni della vittima, tuttora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

D'Apolito viveva a Villasanta, in Brianza, ma dopo l'aggressione alla ex moglie, si era dileguato fuggendo dalla villetta dove aveva atteso la vittima, a bordo dello scooter. I due coniugi non vivevano più insieme dal gennaio 2017 e a seguito della separazione la donna era tornata ad abitare con i genitori a Presezzo (Bergamo). Dopo l'allontanamento in Vespa, D'Apolito aveva utilizzato un vecchio camper per far perdere le proprie tracce.

Dopo essersi consegnato ai carabinieri, che lo stavano cercando da una settimana, il reo ha tentato di giustificare il suo gesto dicendo di essersi sentito solo e abbandonato da tutti e di non aver mai accettato la separazione dall'ex coniuge. L'aggressore, che lavorava come piastrellista, in passato aveva ricevuto diverse denunce per minacce aggravate, tanto che la moglie era riuscita a ottenere un divieto di avvicinamento da parte del Tribunale. A fine settembre però, nonostante ciò, l'uomo l'ha raggiunta per spararle.

Dopo la sua fuga D'Apolito era ricercato dalle autorità per tentato omicidio. Le scorse settimane 'Chi l'ha visto' aveva lanciato il seguente appello: "Attenti all'uomo armato in fuga dopo aver sparato alla moglie, ferendola gravemente. Sarebbe fuggito con uno scooter bianco. Se lo vedete avvisate subito i Carabinieri, che lo stanno ricercando".