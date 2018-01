Notte di Capodanno, tram della linea 19 colpito da uno "sparo" in piazza Prealpi: si indaga

Due fori disallineati per pochi millimetri e due vetri distrutti. Il primo devastato dal colpo in entrata; il secondo dal colpo in uscita. In mezzo una carrozza del tram 19 che al momento dell'accaduto contava tre passeggeri a bordo. Tutti illesi. È successo nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio in Piazza Prealpi mentre la vettura stava viaggiando in direzione Pompeo Castelli.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma due fori lasciano spazio a poche ipotesi. I carabinieri della compagnia Porta Magenta, come riferito dal provinciale di Milano, stanno indagando l'accaduto e tengono aperte tutte le piste: potrebbe essere stato un proiettile o forse anche una biglia scagliata con una fionda, con particolare violenza.

L'autore del gesto avrebbe comunque agito da vicino: sul marciapiede o da un primo piano di un palazzo. Attorno al luogo in cui sarebbe partito il colpo, puntualizzano i militari, non sono state trovate auto danneggiate.