Inseguimento a Milano, scappa dalla polizia e si rifugia in una scuola: uno sparo, poi la fuga

Prima l'inseguimento in auto per le strade di Milano. Poi a piedi all'interno del cortile deserto della scuola Baroni. Lo sparo (in aria) e i poliziotti che, come in un film americano, cinturano la scuola per cercare di fermarlo. È successo nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a Milano. E il malvivente, che sembra fosse armato, è riuscito a scappare perdendo uno zainetto con circa sette etti di hashish.

Tutto è iniziato alle 17.15 in via Curiel a Milano (zona Barona) quando la volante Romana Bis ha notato una Seat Leon con a bordo un uomo che a loro è sembrato sospetto. I poliziotti hanno imposto l'alt all'auto ma il malvivente ha spinto a fondo sul gas. È nato un inseguimento terminato dopo circa sei chilometri davanti al cancello della scuola primaria Baroni in via Saponaro, zona Gratosoglio (istituto chiuso per le norme imposte dal ministero). Qui il fuggitivo ha scavalcato la recinzione, ma durante la sua fuga ha perso lo zainetto che aveva in spalla in cui gli agenti hanno trovato circa 700 grammi di hashish.

Durante questa fase dell'inseguimento un poliziotto, notando che il fuggitivo aveva in mano un oggetto simile a un'arma, ha sparato un colpo di pistola in aria. Successivamente sono intervenute sul posto altre volanti che hanno cinturato l'edificio e il resto della struttura ma l'uomo è scappato senza lasciare nessuna traccia di sé. Sul caso sono in corso indagini.