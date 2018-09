Adesivo pro migranti: i vandali danneggiano l'auto di un attivista dei Sentinelli

"Sul vetro posteriore della mia macchina porto da tempo l'adesivo 'nel mio paese nessuno è straniero'. Stanotte qualcuno lo ha levato, ma pure pensato che era troppo moderato fermarsi lì".

Questo post pubblicato su Facebook da Luca Paladini, attivista per i diritti gay e fondatore dei Sentinelli a Milano, commentava la fotografia della sua auto con lo specchietto sul lato guida staccato. Il raid vandalico è arrivato mentre la vettura era posteggiata lungo una via di Milano.

"Non credo sapessero che l'auto è mia, è però un gesto che racconta il clima che stiamo vivendo", ha detto all'Ansa Paladini, a lungo oggetto di minacce sui social e su messenger sulle quali sta indagando la polizia.

Proprio domenica, i Sentinelli assieme ad Anpi e Aned hanno organizzato la manifestazione 'Intolleranza zero' che si terrà in piazza Duomo per protestare contro "la pericolosa deriva che rischia il nostro Paese", e hanno invitato tutti i partecipanti a vestirsi di rosso.