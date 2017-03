Dormitorio di viale Ortles, la denuncia di Striscia: spinelli e alcolici "liberi"

«Non ci vado, in viale Ortles. Al dormitorio rubano, c'è droga, c'è prostituzione». Questa la frase che gli attori di Striscia La Notizia hanno registrato durante le loro "incursioni" per documentare lo scandalo del racket dei senzatetto all'interno dell'aeroporto di Linate. Oggetto del discorso era, appunto, l'opportunità di alloggiare al dormitorio comunale di viale Ortles, intitolato a Enzo Jannacci. Max Laudadio, inviato di Striscia, ha così deciso di fare un giro con le telecamere proprio all'interno del dormitorio.

Il Comune di Milano, subito dopo il servizio di Striscia, ha rimosso la direttrice, ma le telecamere parlano chiaro: stando al servizio, le cose non sono affatto cambiate. L'attore di Striscia documenta con chiarezza il consumo di alcool e hashish nei corridoi e nella sala comune del dormitorio. Ovviamente il regolamento interno vieta, in modo esplicito, di introdurre stupefacenti e sostanze alcoliche.

Si vedono senzatetto con bottiglie di birra o whisky. Si vede anche uno dei nascondigli usati per celare (e prendere all'occorrenza) le bottiglie: lo sportello dell'estintore. Ci sono due senzatetto, un uomo e una donna, che fumano spinelli. E il personale è troppo scarso nel numero rispetto a quanto sarebbe necessario per tenere la situazione sui giusti binari.

«La situazione lì dentro è indecente», commenta Silvia Sardone, consigliera comunale di Forza Italia: «Non meraviglia che moltissimi senzatetto che vivono per la strada denuncino da tempo il proprio diniego ad accedere in queste strutture, per la paura di essere derubati o aggrediti». La Sardone chiede che il Comune fornisca «un numero congruo di dipendenti e una sorveglianza reale».

«Tutti quelli che lavorano lì devono farsi un gran mazzo perché non accadano più situazioni di questo genere a partire da stasera, e non perché siete venuti voi», è stato invece il commento (davanti alle telecamere di Striscia) dell'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino.