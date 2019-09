Spruzzano spray urticante, panico nella discoteca Hollywood di corso Como a Milano

È stato un momento di panico, c'era una marea di persone che cercava di raggiungere l'uscita perché l'aria era irrespirabile. La notte tra sabato e domenica all'interno della discoteca Hollywood di Milano sarà ricordata molto a lungo dai clienti che affollavano il noto locale: due personaggi - per il momento rimasti ignoti - avrebbero spruzzato spray al peperoncino nel pieno della serata speciale per la Milano Fashion Week.

Lo spray urticante al Hollwood

Mano a mano che l'aria diventava urticante, i clienti più vicini alla zona dalla quale era partito lo spruzzo cominciavano a fuggire. In maniera disordinata. In preda al panico. Tanto che qualcuno è caduto, travolto dalla folla. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Erano le 2.40.

Davanti al civico 15 di corso Como sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile. La discoteca è stata evacuata per circa un'ora.

Panico in una discoteca di corso Como: i feriti

Alcune persone, per lo più molto giovani, sono state visitate sul posto per lievi difficoltà respiratorie mentre una ragazza italiana di 21 anni è stata portata in giallo al Policlinico perché caduta per via della confusione, mentre usciva dalla discoteca. La giovane ha avuto una contusione al fianco.

Un marocchino di 19 anni è finito sempre in giallo al Policlinico perché aveva preso dei pugni al volto prima del fatto, non è chiaro ancora in quale circostanza né con chi avesse litigato.

Le indagini

Ora i militari stanno cercando di risalire all'identità delle due persone sospettate di aver spruzzato lo spray. Le telecamere e le testimonianze dei presenti potranno dare una mano.