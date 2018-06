Milano, spray al peperoncino all'Alcatraz: cinque ragazzini intossicati e persone in fuga

Cinque ragazzini in ospedale. Giovanissimi in fuga dalla discoteca, anche se più per suggestione che per reale necessità. E polizia locale, vigili del fuoco e polizia di Stato al lavoro sul posto.

Nottata movimentata quella di sabato all'Alcatraz di Milano, dove cinque persone - due ragazzi di quindici e diciassette anni e tre ragazze di diciassette, diciotto e diciannove anni - sono rimaste intossicate dopo aver inalato una sostanza urticante.

L'allarme è scattato alle 2.20, quando le vittime hanno iniziato ad accusare bruciore agli occhi e fastidio alla gola. A quel punto, stando a quanto finora appreso, il gruppetto sarebbe uscito di corsa dal locale di via Valtellina - dove era in corso la "Festa delle scuole" - ed è stato soccorso da due ambulanze del 118. I cinque sono poi stati accompagnati al Buzzi e al Fatebenefratelli in codice verde ma soltanto a scopo precauzionale.

Negli stessi minuti, tantissimi ragazzi si sono riversati all'esterno del locale, tanto che è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia locale per gestire la viabilità. Nella discoteca è poi arrivato anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco - il nucleo che si occupa delle sostanze pericolose -, che ha accertato che a causare le intossicazioni è stato con ogni probabilità lo spray al peperoncino.

A indagare sull'accaduto sono ora i poliziotti della Questura di Milano, che dovranno cercare di accertare chi sia stato a spruzzare lo spray nella discoteca.