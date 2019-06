Milano, scappa dai poliziotti e li aggredisce con lo spray al peperoncino: 34enne arrestato

Prima è scappato, cercando di far perdere le proprie tracce. Poi, una volta raggiunto, ha pensato bene di aggredire i poliziotti. Un uomo di trentaquattro anni, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Verso mezzanotte e mezza, stando a quanto riferito dalla Questura, una Volante ha cercato di fermare il 34enne in via Ravenna per un semplice controllo. Alla vista della polizia, però, l'uomo ha iniziato a correre dando vita a un inseguimento, che è finito qualche centinaia di metri più in là.

Ormai in "trappola", l'arrestato ha preso una bomboletta di spray al peperoncino e l'ha spruzzato contro i poliziotti, che fortunatamente non sono rimasti feriti. A quel punto, l'uomo è stato bloccato e ammanettato.