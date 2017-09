Rotonde di Garlasco: spray al peperoncino e furti in pochi minuti

Spray al peperoncino spruzzato all'interno di una nota discoteca lombarda, Le Rotonde di Garlasco: è successo nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre. Il fatto ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 e anche dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Vigevano.

La discoteca è stata evacuata per consentire la fuoriuscita della sostanza irritante e l'areazione di tutto il locale. Una decina di persone ha chiesto di essere visitata sul posto dai sanitari: fortunatamente nessuno risulta avere subito lesioni.

Non è finita. Subito dopo la diffusione della sostanza tramite spray, sono stati commessi alcuni furti ai danni di clienti del locale. I carabinieri indagano sia per capire chi abbia spruzzato il peperoncino sia per individuare i responsabili dei reati concomitanti.