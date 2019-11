Milano, 11enni spruzzano spray al peperoncino nei bagni: 35 ragazzini intossicati a scuola

Trentacinque visitati sul posto dai soccorritori. Altri tre, con fastidi più "forti", portati in ospedale per tutti i controlli del caso. Mattinata di caos alla scuola media Gemelli di Milano, dove oltre trenta ragazzini sono rimasti intossicati a causa dello spray al peperoncino spruzzato nei bagni della struttura, che si trova al civico 2 di via Pescarenico.

L'allarme è scattato alle 11.38, quando i primi studenti hanno iniziato ad avere fastidio agli occhi e bruciore alla gola. Nell'istituto sono intervenuti gli equipaggi di sette ambulanze e due auto mediche, oltre ai carabinieri del Radiomobile e della stazione Milano Barona e i vigili del fuoco.

Il primo bilancio parla di trentacinque ragazzini coinvolti, tutti tra gli undici e tredici anni. Tre di loro sono finiti in ospedale: una 13enne, che ha problemi di asma, è stata portata in codice giallo al San Paolo, una 11enne alla De Marchi e un 13enne nello stesso pronto soccorso, entrambi in codice verde.

Stando a quanto finora accertato dai militari, a spruzzare lo spray al peperoncino - sembra per una bravata - sarebbero stati due 11enni, che avrebbero azionato le bombolette mentre si trovavano nel bagno. La scuola è stata completamente evacuata e la bonifica è stata affidata ai pompieri.

A fine ottobre, anche in quel caso per una "semplice" bravata, un 17enne aveva pensato bene di spruzzare lo spray al peperoncino nella stazione metropolitana di Crescenzago, causando dieci intossicati. Ai poliziotti che lo avevano poi identificato e denunciato, il giovane aveva candidamente ammesso di averlo fatto "per scherzo".