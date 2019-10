Milano, paura in una scuola: spray al peperoncino in classe, una dozzina di intossicati

Paura in una scuola professionale di Milano nel primo pomeriggio di mercoledì 2 ottobre: all'interno di una classe è stato spruzzato spray al peperoncino, causando diversi problemi ad almeno la metà dei ragazzi e delle ragazze presenti in aula, che hanno circa 14 anni.

E' avvenuto verso l'una e un quarto all'interno di un'aula della scuola ospitata dall'Istituto Suore della Riparazione di via Carlo Salerio, in zona Lampugnano.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica del 118 per le cure del caso, oltre ai vigili del fuoco di Milano e il personale della questura. Secondo quanto viene riferito da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), dei venticinque giovani della classe, circa la metà presentava sintomi di malessere di carattere respiratorio, comunque non preoccupanti. Particolare attenzione unicamente per una ragazza che soffre d'asma. I sanitari l'hanno assistita sul posto. La polizia si occuperà di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.

La polizia ha poi appurato che un alunno di 14 anni avrebbe cosparso un paio di forbici di spray urticante, quasi sicuramente senza rendersi conto della tossicità, e poi avrebbe fatto sentire l'odore delle forbici ai compagni e alle compagne. Tra le persone visitate dai sanitari anche una professoressa di 54 anni.