Milano, attimi di paura a scuola: spruzzano lo spray al peperoncino, ragazzini intossicati

Otto studenti leggermente intossicati, fortunatamente nessuno di loro in ospedale. È successo nella mattinata di martedì 14 gennaio in via Zuara 7 a Milano (zona Lorenteggio) dove un giovane che frequenta la classe terza ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno della scuola secondaria di I grado Leone Tolstoj.

Tutto è accaduto intorno alle 11.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I primi a lamentare segni di malessere sono stati alcuni studenti che hanno iniziato a tossire e ad avere una sensazione di bruciore alla gola. È scattato l'allarme e mentre la centrale operativa del 118 inviava sul posto i mezzi di soccorso alcune classi dell'istituto sono state evacuate. I soccorritori hanno prestato cure mediche a otto ragazzi (otto giovani tra gli 11 e i 13 anni) ma fortunatamente nessuno di loro è grave.

Il responsabile del gesto sarebbe stato individuato e la preside dell'istituto ha convocato i genitori degli alunni.