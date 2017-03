Spruzza lo spray al peperoncino in classe: undici ragazzini intossicati, quattro ricoverati

Voleva far vedere ai suoi compagni di classe la sua bomboletta di spray al peperoncino. Però, sembra per sbaglio, ne ha spruzzato un bel po’, causando non pochi problemi a lui e al resto della classe.

“Incidente” mercoledì mattina nell’istituto aeronautico Lindbergh di via Curtatone a Milano, dove undici studenti - tutti ragazze e ragazzi tra i quattordici e i diciassette anni di età - sono rimasti intossicati a causa di uno spray.

Quattro di loro, oltre alle cure del caso in aula, sono stati trasportati in codice verde alla clinica De Marchi e al Fatebenefratelli.

Sembrerebbe, stando alle ricostruzioni dei carabinieri del radiomobile e della compagnia Duomo, a spruzzare lo spray sarebbe stato uno studente di diciassette anni che stava mostrando la bomboletta a cinque amici e avrebbe spruzzato la sostanza per sbaglio.

Quattro di loro, quelli poi finiti in ospedale, hanno accusato fastidio agli occhi e alle vie respiratorie.