Spray urticante al Centro di Arese: ambulanze e pompieri sul posto, un 16enne all'ospedale

Un ristorante evacuato, un ragazzino di 16 anni intossicato e accompagnato al pronto soccorso e diverse persone che presentavano sintomi da intossicazione. È successo nel pomeriggio di martedì al Centro Commerciale di Arese dove qualcuno — per il momento rimasto ignoto — avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino.

L'allarme è scattato intorno alle 16 quando diverse persone hanno iniziato a tossire e a presentare sintomi da irritazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica che hanno visitato 7 persone. Il più grave, un ragazzino di 16 anni, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L'allarme è subito rientrato e il centro commerciale non è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due mezzi e il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) che hanno effettuato i rilievi del caso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho, per il momento non è stata trovata alcuna bomboletta spray nel locale dove è accaduto il fatto.