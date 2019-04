Regione finanzia con 200mila euro le start up che combattono lo spreco di cibo: l'iniziativa

Uno stanziamento regionale di 200.000 euro per sostenere le startup che promuoveranno il riutilizzo del cibo. Questo uno degli esiti della 'Consulta del cibo' che si è riunita a Palazzo Lombardia.

La lotta allo spreco

"Tutti i componenti - ha detto l'assessore lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - hanno comunicato la disponibilità a collaborare per intraprendere azioni in sinergia con l'obiettivo di ridurre lo spreco e gli scarti alimentari e promuovere iniziative coordinate di educazione alimentare ed informazione rivolta ad individuare modi e stili di consumo idonei a ridurre lo spreco".

La consulta è composta da 15 membri in rappresentanza delle associazioni di categoria, delle istituzioni, di soggetti privati, del settore no profit e del mondo accademico. È stata inoltre annunciata l'istituzione di un Tavolo con Federdistribuzione e le realtà del privato sociale al fine di facilitare i contatti per distribuire le eccedenze anche a livello territoriale e la convocazione di un momento di lavoro con ANCI per la per la redazione di linee guida per i Comuni lombardi in materia di riduzione delle tariffe rifiuti per chi dona le proprie rimanenze anziché mandarle a rifiuto.