Valerio Staffelli e la troupe di Striscia la Notizia aggrediti a Milano: arriva la polizia | VIDEO

Servizio decisamente movimentato per Valerio Staffelli, inviato di “Striscia la Notizia”, e la sua troupe, aggrediti a Milano da due parrucchieri cinesi.

Il giornalista del “Tg satirico” era impegnato in un reportage sui professionisti cinesi furbetti, per nulla abituati - si vede dal video, andato in onda lunedì sera - a rilasciare regolare fattura ai clienti.

VIDEO | Staffelli e la troupe di “Striscia” aggrediti a Milano

Staffelli, con l’aiuto di un “gancio”, ha monitorato tre negozi e, a fine serata, ha scoperto che tutti e tre i titolari avevano fatto pochi, pochissimi scontrini. A quel punto, fingendosi un agente della fantasiosa “Brigata Cesare Ragazzi”, l’inviato e la troupe hanno fatto visita ai tre per chiedere spiegazioni.

Dopo i primi due blitz, filati via abbastanza tranquillamente, la terza parrucchiera non è sembrata così contenta di vedere gli operatori di Striscia la Notizia. La donna ha infatti subito iniziato ad aggredire e spintonare uno degli operatori di Staffelli, non risparmiando qualche colpo allo stesso inviato. Poi, la stessa donna e un uomo - arrivato durante la ‘visita’ - hanno spinto fuori dal locale Staffelli e gli “aiutanti”, continuando ad aggredirli e minacciarli anche mentre erano in strada.

A mettere fine al tutto ci ha pensato l’intervento della polizia, che ha fermato e calmato i due parrucchieri.