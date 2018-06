Assilla un membro della comunità ebraica con saluti romani e insulti fascisti: denunciato

Da alcuni mesi prendeva di mira in strada con insulti di stampo razziale e discriminatorio un esponente di spicco della Comunità ebraica milanese. Lo stalker antisemita è stato trovato il 15 giugno dagli agenti della Sezione Investigativa della Digos della Questura di Milano. Era in via Lampugnano 95, presso l'ippodromo cittadino La Maura. Si chiama B. H., classe 1945, ha precedenti specifici per reati contro il patrimonio, in particolare truffa e bancarotta fraudolente, persona dedita all'alcool e alle scommesse dei cavalli. era sconosciuto agli atti della Divisione.

In particolare, gli episodi denunciati dalla parte offesa erano avvenuti nel pieno centro cittadino, tra corso Vercelli e piazza Piemonte, durante le ore del giorno, con un evidente escalation antisemita: si era passati dal saluto romano all'intonazione di 'Giovinezza' noto inno trionfale del Partito Nazionale Fascista sino alle urla ingiuriose aggravate dalla finalità di discriminazione odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Dopo la denuncia formalizzata il 30 maggio 2018, il personale Digos aveva avviato una meticolosa attività investigativa. A seguito di accurati accertamenti nell'area in cui l'individuo è stato notato dalla parte lesa si è scoperto che il soggetto in questione poteva identificarsi in un probabile frequentatore dell'ippodromo cittadino San Siro. Una volta all'ippodromo di San Siro, il molestatore viene fermato e portato in ufficio, dove ammette la sua responsabilità. Ora è indagato per i reati di molestia alla persona e di ingiuria, aggravata dalla finalità di discriminazione/odio etnico, razziale o religioso.