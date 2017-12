Perseguita la ex e la picchia in strada: condannato a cinque anni di carcere

L'ossessione per quella relazione sentimentale terminata (e durata pochi mesi) gli è costata una condanna per stalking a cinque anni e tre mesi di reclusione. La sentenza è arrivata dal Tribunale di Lodi nei confronti del 53enne A.A., residente a Trezzano sul Naviglio e arrestato a gennaio 2017 a Mediglia dai carabinieri sandonatesi.

La vicenda ha inizio nell'estate del 2016. A.A. è da poco uscito di prigione per altri reati, la donna (di dieci anni più giovane) va al mare nella stessa località ligure e i due si conoscono e intrecciano la relazione sentimentale. Ben presto, però, il 53enne mostra la sua natura violenta. Fa uso di cocaina davanti a lei e le mostra di possedere (illegalmente, peraltro) alcune pistole. La donna decide che quell'uomo non fa per lui e lo lascia.

Siamo a novembre: il 53enne comincia a perseguitarla, minacciarla e opprimerla. Fino al culmine: il 10 gennaio, l'uomo aspetta la sua ex davanti al Municipio di Mediglia. Quando lei esce, lui l'aggredisce, la prende per i capelli, la picchia e la lascia in strada dolorante, scappando dopo averle rubato la bosetta con il cellulare e 300 euro in contanti.

Lei è costretta a recarsi al pronto soccorso per le contusioni e, in particolare, una frattura all'anulare. Poi lo denuncia. I carabinieri di San Donato iniziano le indagini e, "coprendo" i territori dei movimenti abituali dell'uomo, lo intercettano il 16 gennaio a San Giuliano Milanese, arrestandolo.