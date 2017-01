Perseguita la sua ex dopo una storia di pochi mesi: cinquantenne arrestato

Perseguitava la sua ex fidanzata da quando si erano lasciati, a novembre, dopo una storia di pochi mesi che erano bastati alla donna per capire di avere di fronte un uomo prevaricatore. Protagonista un italiano di 53 anni residente a Trezzano sul Naviglio, già noto alla giustizia.

Martedì 10 gennaio il 53enne ha aggredito la sua ex (una 43enne) a Mediglia, dove la donna vive, picchiandola per la strada e costringendola a recarsi al pronto soccorso per varie contusioni e la frattura di un anulare, con prognosi di venti giorni. Lo stalker ha poi fatto perdere le sue tracce. I carabinieri della compagnia di San Donato lo hanno rintracciato a San Giuliano Milanese lunedì 16 gennaio, dopo avere ricostruito i suoi spostamenti abituali, e lo hanno fermato. Il gip ha poi convalidato l'arresto cautelare ai domiciliari.

L'uomo, da novembre, aveva iniziato a perseguitare la sua ex pedinandola, mandandole molti messaggi, chiamandola svariate volte e minacciandola pesantemente. Dopo l'aggressione le ha rubato la borsa con 300 euro in contanti e il cellulare della donna: risponde infatti, oltre che di atti persecutori, anche di rapina.