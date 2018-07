Già condannata, minaccia di morte l'ex e la madre di lui: donna ai domiciliari

Non si rassegnava alla fine della storia con il suo ex, che era durata tre anni. E già in passato aveva pesantemente minacciato lui e l'ex suocera, subendo una condanna nel 2017 per questo. Nonostante ciò, nel 2018 è tornata "alla carica" e, da marzo a giugno, ha collezionato una sfilza di minacce di morte, insulti, diffamazioni con numerose telefonate e messaggi.

La donna - un'italiana di 42 anni - è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri a Bresso, nella serata di sabato 7 luglio, su ordine del gip. Tra le altre cose, si è recata per ben due volte sotto casa del suo ex in piena notte suonando ripetutamente il clacson della propria vettura per molestarlo.

La denuncia è stata presentata dalla madre di lui, una 70enne, e integrata dall'ex fidanzato della stalker.