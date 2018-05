Milano, 445 telefonate e minacce di morte: uomo diventa l'incubo dell'ex collega, preso

In un mese il suo telefono era squillato 445 volte. Sempre per lo stesso motivo, sempre per colpa della stessa persona: quella che più di una volta si era presentata fuori dal ristorante in cui avevano lavorato insieme per spaventarla e minacciarla.

Un uomo di quarantuno anni - un cittadino marocchino regolare in Italia - è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di atti persecutori e minacce nei confronti di una ex collega di lavoro.

I due - hanno accertato i ghisa - si erano conosciuti nel ristorante di proprietà del marito della vittima, dove lo stalker aveva lavorato per qualche mese. L'incubo della donna - una cittadina moldava madre di un bimbo di sei anni - è cominciato a dicembre, quando lui ha iniziato a farsi trovare fuori dal locale. In un'occasione, nonostante lei fosse con il bimbo, lui l'ha fissata e le ha mimato con la mano il gesto del taglio della gola.

Nono solo appostamenti e minacce, però. Perché l'inferno della vittima è stato fatto anche di continue telefonate, tanto che da dicembre a inizio febbraio ne ha ricevute 445 sempre dal suo "aguzzino".

Quando la donna si è rivolta alla polizia locale, gli agenti dell’unità tutela donne e minori hanno raccolto tutte le prove per incastrare l’uomo e hanno ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lui, sapendo di essere braccato, ha cercato in ogni modo di far perdere le proprie tracce ma la scorsa settimana è stato trovato dai ghisa in piazzale Loreto ed è stato arrestato.

“Come purtroppo tante storie ci ricordano – il commento della vicesindaco Anna Scavuzzo – nessuna minaccia è da sottovalutare. Lavoriamo tutti perché le donne che subiscono aggressioni trovino sempre la forza di denunciare, perché fermare queste persone è possibile e il contributo delle vittime è determinante”.