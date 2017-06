S'innamora di una sconosciuta in un hotel e trasforma la sua vita in un inferno: arrestato

Diventa l'incubo di una perfetta sconosciuta solo perché, dopo averla vista alla reception dell'hotel dove la donna lavora, se ne era completamente invaghito. Per questo motivo per venti giorni - dal due al ventidue giugno - l'ha pesantemente assillata presentandosi a tutte le ore davanti all'ingresso dell'albergo. Ora l'uomo, un impiegato toscano di quarantadue anni, è stato arrestato dai carabinieri per stalking.

Il tormento per la donna, una trentatreenne, comincia quando l'uomo la vede per la prima volta dietro alla vetrata dell'ingresso dell'hotel. Le sue visite diventano moleste fin da subito. 'L'innamorato' urlava alla donna frasi come "vieni fuori che voglio conoscerti" e, nonostante i reiterati ammonimenti da parte del direttore dell'albergo, l'uomo restava lì per ore.

Dopo una prima denuncia al Commissariato Garibaldi Venezia, giovedì i carabinieri della Pattuglia mobile di zona della Compagnia Duomo lo hanno arrestato: era tornato con la solita intenzione di far uscire la donna, costretta in più di un'occasione a cambiare turni di lavoro e a 'scappare' dall'uscita secondaria.