«Sono un vecchio amico di tuo padre»: 80enne la segue e la perseguita

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti: era già stato ammonito dal questore, ma - nonostante questo - ha proseguito a perseguitare una donna, che nella serata dell'11 aprile ha chiamato la polizia per farsi aiutare.

La vittima - una 47enne - era in giro per shopping e si è accorta che quell'uomo la seguiva. Ad un certo punto ha provato anche ad approcciarla, così lei - chiusa nella sua auto - ha telefonato al numero di emergenza 112. Una volante della polizia si è precipitata sul posto, in zona Lorenteggio, e ha arrestato l'uomo, un 78enne. Questi ha poi spiegato agli agenti di essere un amico di vecchia data del padre della 47enne, la quale ha confermato che l'anziano millantava spesso l'antica conoscenza familiare.