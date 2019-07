Condannato a 4 mesi, va sotto casa della ex e la minaccia di morte: arrestato dai carabinieri

Era stato condannato a quattro mesi di reclusione per minacce e atti persecutori, con pena sospesa come spesso si usa fare in caso di pene relativamente basse. Nel frattempo aveva ricevuto anche un ammonimento formale. Ma, lunedì sera, si è presentato a casa della sua ex fidanzata - a Pavia - e l'ha più volte minacciata di morte.

I carabinieri del radiomobile locale lo hanno intercettato e arrestato in flagranza. Si tratta di Z.A., 27enne. I carabinieri lo hanno trattenuto in camera di sicurezza per la nottata, in attesa del rito direttissimo previsto per martedì mattina.