«Questa è casa mia, te ne devi andare»: uomo arrestato per stalking all'ex moglie

Marito e moglie si erano lasciati e lui era andato a vivere da un'altra parte. Ma non si dava per vinto, a tal punto da aver rimediato, negli scorsi mesi, diverse denunce per maltrattamenti e atti persecutori, tanto da aver ricevuto un divieto di avvicinamento alla donna.

Eppure sabato mattina si è presentato dentro l'appartamento che una volta era di entrambi, in via Costantino Baroni, e dove ora abita solo la donna. Che se l'è trovato davanti all'improvviso, già dentro casa. Ne è nata una discussione, l'ennesima, con lui che pretendeva di tornare a stabilirsi in quell'appartamento. «Non è tuo - le diceva - te ne devi andare e io devo tornare qui».

L'uomo - uno srilankese di 46 anni - ha anche minacciato lei - connazionale di un anno più giovane - assicurandole che, se avesse chiamato le forze dell'ordine, gliel'avrebbe fatta pagare. Ma lei si è presa coraggio e ha chiamato il numero di emergenza: sul posto si è presentata la polizia, che - considerando anche il divieto di avvicinamento - ha arrestato il 46enne. Per fortuna non sono avvenuti gesti violenti.