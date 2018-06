Esplosione nel cuore della notte: ladri fanno saltare la cassa, ma i soldi volano nel negozio

Probabilmente hanno calcolato male la quantità di gas da usare. Così, dopo l'esplosione, hanno lasciato la bombola in strada e sono scappati in fretta e furia, senza neanche un soldo.

Sono andati via a mani vuote i ladri, ancora da identificare, che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fatto esplodere la cassa continua del supermercato Unes di via dello Stadio a Magenta. Il boato, sentito distintamente in tutti i palazzi della zona, è avvenuto alle 2.15 in punto.

Nell'esplosione, originata con una bombola del gas, la cassa continua è saltata in aria e alcuni pezzi di muro sono volati contro una Toyota Corolla che era parcheggiata in strada e che è rimasta danneggiata. I soldi, probabilmente proprio per la forza della deflagrazione, sono "caduti" all'interno del supermercato, dove i carabinieri hanno trovato circa ottomila euro in contanti e alcune banconote bruciate: una cifra, questa, compatibile con l'incasso di giornata che era stato depositato nella cassa.

È molto probabile, quindi, che i malviventi siano fuggiti a mano vuote. I militari della compagnia di Abbiategrasso hanno già analizzato nel dettaglio la scena del tentato colpo e hanno già fatto partire le indagini.