Ecco la statua dedicata a Boscovich, lo scienziato dell'osservatorio di Brera

Inaugurata la statua di Ruggiero Boscovich ai Giardini Pubblici di Porta Venezia (Giardini Montanelli), lì collocata come richiesto dal ministero della cultura della Repubblica di Croazia, dalla città di Zagabria e dalla comunità croata di Milano, che hanno voluto rendere omaggio allo scienziato vissuto, morto e sepolto a Milano donando la statua alla città.

L'inaugurazione si è tenuta alla presenza degli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica, Verde e Agricoltura) e Filippo Del Corno (Cultura) e del Sindaco di Zagabria Milan Bandic. Risale al 1992 l’atto con cui il Consiglio Comunale accettava formalmente la donazione dell’opera da parte del comitato di donazione Ivan Mestrovic-Ruger Boscovic. Oggi, dopo una lunga trafila burocratica, la scultura realizzata dal Maestro Ivan Mestrovic, copia fedele dell’opera che si trova a Zagabria, è arrivata a Milano.

«Accogliamo questo dono con gratitudine - sottolineano gli assessori Maran e Del Corno -. Boscovich incarna la figura di un intellettuale europeo che ha vissuto buona parte della sua vita a Milano, contribuendo ad arricchire la vita culturale cittadina soprattutto grazie al suo impegno per la nascita dell’osservatorio astronomico di Brera. Siamo quindi lieti che la statua sia finalmente giunta a impreziosire i giardini Montanelli e che si trovi proprio nei pressi di un ‘teatro’ della scienza e dell’astronomia come il Planetario».

Soddisfatto il Sindaco di Zagabria Milan Bandic: «Lasciamo in eredità ai cittadini di Milano, di tutta l'Italia, dell’Europa e del mondo questo grande personaggio. Credo che la sua forza, la grandezza e la sua personalità espressa dalla magnifica opera d’arte di Mestrovich saranno riconosciute da tutti i visitatori del parco Indro Montanelli. L'impegno e la volontà di tutti i partecipanti di questo progetto, dopo quasi 30 anni, hanno portato alla posa di questo magnifico monumento. Ringrazio tutti, in particolare la città di Milano, per aver reso omaggio a Boscovich, che vivrà per sempre nei nostri cuori».

La scultura è un’opera a tutto tondo in bronzo dell’altezza di 280 cm e rappresenta lo scienziato in posizione seduta, pensante, mentre appoggia il braccio sinistro su di un globo, simbolo della scienza. La statua ha una larghezza di 160 cm e una profondità di 185 cm. Il nuovo basamento, realizzato dall’Amministrazione in calcestruzzo e lastre di granito nero, rappresenta in modo fedele quello dell’opera originale. La donazione da parte della Croazia, di Zagabria e dei croati di Milano e Lombardia comprende il trasporto e la posa dell’opera, oltre al collaudo e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento per 20 anni.

CHI ERA BOSCOVICH