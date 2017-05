Folle spacca tutto e aggredisce donne e bambini: "Pregate troppo poco Gesù"

Episodio inquietante nella notte a Monza. Un giovane di 28 anni, sudafricano, si è scagliato prima contro alcuni conoscenti in strada, poi contro un'auto, con a bordo due donne e due bambini, suoi connazionali, perché colpevoli, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, di "pregare troppo poco".

È stato proprio lui a gridare contro i conoscenti sul piazzale della stazione di Monza, nel centro cittadino, "Pregate troppo poco Gesu' Nazzareno" poi con la forza delle sue mani ha disfatto una vettura su cui c'erano due donne e due bambini.

Sul posto tre macchine dei carabinieri, due volanti della polizia di stato e la polizia locale. L'uomo è stato ammanettato a fatica e portato in caserma. In preda a un delirio religioso è stato poi trasportato con la scorta di cinque pattuglie in ambulanza al San Gerardo di Monza dove ha continuato a professare "la sua grande fede cristiana". Illesi ma sotto choc i bimbi e le donne.