Monza, spray al peperoncino in stazione: circolazione dei treni in tilt

Alcune persone lievemente intossicate, vigili del fuoco e ambulanze al lavoro e tutte le linee ferroviarie bloccate. Attimi di caos nel pomeriggio di mercoledì 10 ottobre in stazione a Monza, tutto - sembra - a causa di uno spray al peperoncino utilizzato in un sottopassaggio.

L'allarme è scattato intorno alle 16 quando diverse persone che stavano attraversando il tunnel del sottopassaggio ferroviario in prossimità del binario 7 hanno iniziato ad accusare alcuni malori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano oltre alle ambulanze del 118. Al momento non sembrano esserci persone ferite. I sopralluoghi dei vigili del fuoco sono terminati intorno alle 16.40 e secondo quanto trapelato sembra che sia stato nebulizzato dello spray al peperoncino. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Monza, la Polfer e la polizia locale.

Circolazione dei treni in tilt

Per permettere l'intervento dei vigili del fuoco è stato bloccato il traffico ferroviario nella stazione di Monza. La circolazione è ripresa intorno alle 16.40 con pesanti ritardi. Le linee più colpite sono: Chiasso-Como-Monza-Milano; Saronno-Seregno-Milano-Albairate; Tirano-Sondrio-Lecco-Milano; Lecco-Molteno-Monza-Milano; Lecco-Carnate-Milano.