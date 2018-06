Milano e Lombardia, arrivano i tornelli alle stazioni: barriere per la sicurezza come in Centrale

Tornelli in tutte le stazioni di Milano e in novanta stazioni lombarde. La novità è contenuta nel piano d'investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, appena trasmesso alla Regione Lombardia in seguito all'incontro tenutosi il 28 maggio in prefettura. Lo rende noto Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza al Pirellone.

La riqualificazione, come detto, riguarderà circa novanta stazioni ferroviarie. Tra queste anche Bergamo, Brescia, Pavia, Abbiategrasso, Busto Arsizio, Cassano D'Adda, Codogno, Como S.Giovanni, Crema, Cremona, Lecco, Legnano, Lodi, Magenta, Rho, Sesto S.Giovanni, Sondrio, Varese, Vigevano, Voghera e Monza. E poi tutte quelle di Milano.

"Si tratta - spiega l'assessore - di un primo passo molto importante per ripristinare la sicurezza e consentire a pendolari, utenti e personale di servizio di poter utilizzare i treni con serenità".