Prete cade nel canale, 10 di metri di volo: soccorso dai vigili del fuoco

Un sacerdote milanese di 50 anni, Stefano B., del gruppo Scout Milano 1, si trovava lungo l'Adda assieme ai ragazzi, nei pressi del santuario della Madonna della Rocchetta (zona Cornate), quando è scivolato in un canale lungo il corso d'acqua, precipitando per poco meno di 10 metri. Il fatto è accaduto nella notte.

Immediati i soccorsi di alcuni scout che hanno chiesto aiuto al 112. Ci sono volute due ore per tirare su il sacerdote dal canale. Sul posto, ambulanza e automedica del 118 che gli hanno dato coperte per proteggerlo dal freddo; poi i vigili del fuoco volontari di Vimercate e il Nucleo Saf da Milano lo hanno imbragato e lo hanno tirato fuori dal canale. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale.

Non è in pericolo di vita.