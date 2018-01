Sterza per non travolgere una ragazzina e fa incidente: così è morto un amato autista di bus

E' morto in un incidente stradale lunedì mattina, a Capriate San Gervasio, nel Bergamasco. Stefano Viganò era alla guida del proprio scooter lungo via Vittorio Veneto quando, per evitare di travolgere una ragazzina che stava attraversando per andare a scuola, ha sterzato finendo contro un dissuasore e poi per terra. La caduta è stata molto brutta e lui è morto quasi sul colpo.

Stava andando a Trezzo Sull'Adda, al deposito della società di bus con la quale collaborava da anni, sulla linea Z301.

Mercoledì pomeriggio saranno celebrati i suoi funerali.

Viganò era molto conosciuto per la sua grande passione per i cani, in particolare per gli Australian Shepherd.

Con i suoi animali si era avvicinato al canicross e con loro partecipava a gare di corsa e in bici, anche l'associazione lo ha ricordato con un post su Facebook.E in tanti salutano il suo sorriso con un commento commosso.