Incidente sulla superstrada a Malpensa, auto si ribalta: ferita una ragazza di 26 anni

Un'auto ribaltata al centro della carreggiata, pezzi di lamiere tra le corsie e inevitabili code. Incidente stradale mercoledì in tarda mattina lungo la strada statale 336 a Malpensa, nel tratto compreso tra il terminal 1 e il terminal 2 dell'aeroporto.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 12.30 lungo la superstrada in direzione dell'innesto con l'autostrada A4 Torino-Milano. Lo schianto ha coinvolto due vetture e in seguito all'urto uno dei mezzi, una Fiat Panda, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice giallo. Nell'incidente è stata coinvolta una ragazza di 26 anni: le sue condizioni per fortuna non hanno destato particolare preoccupazione e la giovane è stata trasferita in codice verde in ospedale a Gallarate.

Nel tratto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Inevitabili i disagi alla circolazione con la formazione di code nel tratto per permettere l'intervento dei soccorsi.