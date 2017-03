Strisce blu, gli abusivi sono il doppio dei paganti regolari

80 mila persone al giorno parcheggiano sulle strisce blu e poi non pagano regolarmente, o non pagano affatto, la tariffa per la sosta, a fronte di 40 mila persone che invece si mettono in regola. E' il risultato (sorprendente) di una ricerca effettuata dall'Amat, l'agenzia che si occupa di mobilità e ambiente, diffuso durante il consiglio comunale di Milano di lunedì 13 marzo dai consiglieri democratici David Gentili e Carlo Monguzzi.

A partire da questi dati, i due esponenti del Pd hanno presentato una mozione per chiedere di aumentare il numero degli ausiliari della sosta, attualmente 150, e stimano in 59 milioni di euro all'anno l'introito della tariffa delle strisce blu se tutti pagassero, contro i 26 miloni messi ora a bilancio.

Secondo la ricerca dell'Amat, la sosta "abusiva" cresce di sera, nei giorni festivi e fuori dal centro. Addirittura, oltre la circonvallazione esterna i paganti sono appena l'8%. Dati dell'ultimo trimestre 2016, che però confermano un trend visibile da tempo.

L'Atm, che gestisce anche la sosta su strisce blu, contesta però i dati, definendo non scientifici quelli di Amat.