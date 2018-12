Blitz di Casapound contro Mimmo Lucano: lo striscione a Palazzo Marino

"Non è Lucano il modello per Milano". Questa la scritta comparsa sullo striscione che gli esponenti del partito di estrema destra CasaPound ha appeso a Palazzo Marino la notte tra il 22 e il 23 dicembre. Il blitz è stato fatto per protestare contro la decisione del consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria al sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Uno degli striscioni comparsi in città (da Facebook/CasaPound Milano)

"È vergognoso che in una città diventata un centro di accoglienza a cielo aperto, si decida di concedere la cittadinanza onoraria a un personaggio che sul business dell'immigrazione ha costruito la propria carriera politica a discapito degli italiani", ha dichiarato Angela De Rosa, portavoce della sezione milanese del movimento neofascista, aggiungendo: "La giunta Sala evidentemente non ha la percezione della situazione reale, tra bande di immigrati che tengono in ostaggio i nostri quartieri, furti e rapine. Mentre i buonisti parlano di immigrazione come risorsa, i dati dell'INPS dimostrano che sono gli italiani a mantenere gli stranieri".

Un altro manifesto appeso su un ponte (da Facebook/CasaPound Milano)

L'amministrazione ha subito proceduto a rimuovere i manifesti e gli striscioni. Nel frattempo procede l'iter per far sì che Domenico Lucano diventa cittadino onorario di Milano. L'episodio del blitz è stato commentato così dal capogruppo del Pd Filippo Barberis: "La storia di Mimmo Lucano e di Riace sono un bellissimo esempio di solidarietà rigenerativa e operosa. È tristemente coerente ai disvalori e all'ignoranza di CasaPound ribellarsi a questo riconoscimento e per noi è la conferma di aver fatto la scelta giusta".