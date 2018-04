Studentessa accoltellata durante una rapina a Milano: l'aggrediscono in due sotto casa

Stava rincasando quando è stata assalita da due uomini che senza indugio l'hanno colpita con una coltellata sull'addome durante una rapina. Attimi di terrore per una studentessa inglese di 21 anni, in via Franchino Gaffurio a Milano.

Attorno alle 2 di venerdì la ragazza - che era con una compagna connazionale e coetanea - chiama il 118 e carabinieri, già impegnati in una notte violentissima con due omicidi e altre risse e rapine. Sul posto intervengono i militari del Nucleo Radiomobile. La ragazza, studentessa alla Cattolica, è sotto choc, tanto che in un primo momento non aveva capito di essere stata colpita dal fendente.

I medici del 118 la trasportano in codice rosso alla Clinica Città Studi. Le sue condizioni però non sono così gravi perché la ferita non è profonda e il codice viene declassato.

Il caso è ora nelle mani dei carabinieri che trenta minuti dopo sono intervenuti poco lontano, in via Settembrini, senza in zona Stazione Centrale, dove un bengalese di 23 anni è stato ucciso con due coltellate.

Notte violenta a Milano

Ma il bilancio della notte milanese è di quelli che non ti aspetti: con due morti e altri due feriti gravi, oltre la studentessa. Un uomo di 43 anni è stato ucciso in via Padova durante una rissa (qui dettagli). Poi a Cinisello Balsamo un ragazzo italiano di 31 anni è stato ferito durante una rapina e adesso lotta tra la vita e la morte al Niguarda. Meno gravi le condizioni di uno straniero colpito con una bottigliata in testa durante una rissa in via Transiti.