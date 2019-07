Studentessa 22enne della Bocconi morta a Napoli: è precipitata dal settimo piano

Un volo nel vuoto da oltre venti metri. E l'impatto, tremendo, con il suolo, che non le ha lasciato scampo. Dramma giovedì mattina a Napoli, dove una ragazza di ventidue anni - giovane studentessa della Bocconi di Milano - è morta dopo essere caduta dalla terrazza di casa sua, un appartamento al settimo piano in un condominio di Mergellina, nel centro della città partenopea.

La ragazza, che da anni viveva a Milano proprio per seguire i suoi studi, è stata immediatamente soccorsa dalle ambulanze del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi testimoni, che in quel momento erano affacciati ai balconi vicini e che l'hanno vista cadere nel vuoto. Stando alle primissime informazioni, la 22enne - descritta come una studentessa modello - si sarebbe lanciata volontariamente. Sembra che negli ultimi tempi, infatti, stesse vivendo un momento complicato dovuto alla morte di suo fratello.