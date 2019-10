"Mi ha violentato mentre tornavo al campus": la denuncia di una studentessa 18enne

Sarebbe stata minaccia con un coltello. Quindi, con l'arma puntata contro, sarebbe stata violentata.

Una ragazza di diciotto anni, una studentessa di origine indiana residente nel Regno Unito, ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita e abusata nella notte tra venerdì e sabato da uno sconosciuto. La violenza sarebbe avvenuta in via Grandi a Rozzano mentre la giovane, che si trova a Milano per un periodo di studio, stava rientrando nel suo alloggio al campus universitario.

È stata lei stessa, nelle prime ore di sabato, a presentarsi in ospedale, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Proprio lì ha raccontato di quell'uomo che l'avrebbe minacciata, l'avrebbe costretta a seguirlo in una strada appartata e poi violentata.

I dottori hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno già dato il via alle indagini per verificare il racconto della 18enne e identificare il presunto aggressore. La ragazza è poi stata trasferita alla clinica Mangiagalli di Milano.