Milano, baby gang in azione a San Siro: giovani studenti rapinati durante un video reportage

Stavano lavorando a un reportage per la scuola, un compito alternativo per l'estate che li aveva coinvolti e appassionati ma, proprio durante le riprese, sono stati rapinati da alcuni coetanei. Le vittime sono due studenti italiani di 16 e 18 anni, rimasti per fortuna illesi.

I giovanissimi membri della baby gang - così sono stati descritti - dopo averli circondati e minacciati hanno strappato dalle loro mani una macchina fotografica marca Canon.

La rapina in piazza Selinunte

A ricostruire l'accaduto è la polizia, intervenuta intorno alle 15 di domenica in piazzale Selinunte. I due ragazzi hanno riferito ai poliziotti di essere stati minacciati da un trio di coetanei, apparentemente stranieri, durante alcune riprese relative a un video reportage per la scuola.

I malviventi, stando al racconto, dopo aver preso la Canon hanno pure preteso del denaro e sono scappati portando via anche una decina di euro.

Denunciato uno dei membri della baby gang

'L'identikit' dei membri della baby gang - sono stati descritti nei minimi dettagli - è stato subito diramato a tutte le volanti. Gli agenti hanno individuato alcune ore dopo un ragazzo che corrispondeva alle descrizioni. Il giovane, un egiziano di 17 anni con precedenti penali, è stato solo denunciato a piede libero perché, benché riconosciuto dalle vittime, non aveva addosso la refurtiva. L'indagine prosegue adesso per accertare l'identità degli altri complici.