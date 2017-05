Si prostituisce con un uomo e poi lo denuncia per stupro: indagata per calunnia

Una ragazza di 19 anni, che aveva denunciato una violenza sessuale, è stata indagata per calunnia dai carabinieri. Tutto è iniziato la vigilia di Natale, quando la giovane (la romena C.I., senza fissa dimora in Italia) si era recata in caserma per denunciare di avere subito percosse e poi essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale ad opera di un tunisino.

I militari avevano rintracciato l'uomo, un 47enne residente a Vigevano (Pavia), che però aveva respinto ogni accusa, spiegando anzi di avere fatto sesso con la 19enne in cambio di un corrispettivo in denaro, con lei assolutamente consenziente e senza alcuna percossa fisica. I carabinieri avevano raccolto anche le dichiarazioni di un testimone e poi la confessione della 19enne, che - messa alle strette - ha ammesso di essersi inventata tutto.