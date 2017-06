Milano, agente della polizia penitenziaria si suicida con la pistola d'ordinanza in un garage

Due agenti della polizia penitenziaria si sono suicidati a poche ore di distanza, nella giornata di mercoledì. Una delle tragedie è avvenuta a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, l'altra a Milano.

“Si tratta di un assistente capo di 45 anni in servizio alla Casa Circondariale di Opera e impiegato al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Milano, si è tolto la vita a Milano con l’arma di ordinanza. L’uomo, originario di Calimera (Le), più di 20 anni di servizio nella Polizia Penitenziaria, divorziato, persona seria e apparentemente tranquilla, è stato trovato nel primo pomeriggio nel garage di casa”. A dare la triste notizia è Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sapper).

“Due casi di suicidio, uno pure aggravato da un omicidio, sono sconvolgenti - aggiunge, affranto, il leader del Sappe -. Tragedie che ogni volta che si ripetono determinano in tutti noi grande dolore e angoscia”.

Capece sottolinea che “allo stato non è possibile dire quali siano state le ragioni che hanno portato l’uomo a questo tragico gesto, e quindi non sappiamo se possano eventualmente esseri anche ragioni professionali. Certo è che è luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese mentre il fenomeno, colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di lavoratori che, almeno nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti”.

“L’Amministrazione Penitenziaria non può continuare a tergiversare su questa drammatica realtà”, chiosa Capece. E conclude: “Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria”.