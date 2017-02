Boffalora, donna di 53 anni si lancia dal ponte della Statale e muore annegata nel Ticino

Dramma lunedì pomeriggio a Boffalora, nel Milanese, dove una donna di cinquantatré anni - italiana - è morta annegata nel Ticino.

Verso le 14, secondo le primissime ricostruzioni, la vittima è arrivata in auto sulla Statale 11, ha parcheggiato all’altezza del ponte che sovrasta il fiume e lì, con l’aiuto di uno sgabello, avrebbe compiuto l’estremo gesto.

Sul posto, per cercare di recuperare la cinquantatreenne, sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, due ambulanze e un elicottero del 118. Quando i soccorritori sono riusciti ad individuare e portare a riva la donna, purtroppo, per lei non c’era già più nulla da fare.

Pochi i dubbi sulla natura volontaria del gesto. I militari, che comunque lasciano aperta ogni pista investigativa, hanno trovato proprio vicino al luogo del dramma l’auto della donna, lo sgabello e una lettera.

Video | I soccorsi sul luogo del dramma